Aydın’ın Didim ilçesindeki Cennet Koy mevkiinde bulunan makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi’nin en güzel sahillerinden biri olan Cennet Koy mevkiinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarında etkisiyle kontrol edilemez hale gelen yangının kısa sürede büyümesiyle, çevredeki birçok yerde tehlikeli anlar yaşattı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiyesi, Didim Belediyesi’ne bağlı ekipler ve TOMA olay yerine gelerek, müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma işlemleri sürüyor.