Aydın’ın Didim ilçesinde yerleşik olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik Didim Halk Eğitim Merkezi koordinesinde Sosyal Uyum Eğitimleri verilmeye başlandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde yerleşik olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik Didim Halk Eğitim Merkezi koordinesinde Sosyal Uyum Eğitimleri verilmeye başlandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde, Türkiye’de yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacı ile başlatılan ’Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi’ Didim’de verilmeye başlandı. Didim Halk Eğitim Merkezi koordinesinde Mehmet Fahri Çıraoğlu salonunda düzenlenen eğitimlerde sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, toplumsal yaşam kuralları, geçim kaynaklarına erişim, hukuki konular, aile, kadın ve çocuklara yönelik hizmetler ve eğitim imkanları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitime katılım sağlayan yabancılara Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi Sertifikası verilecek.