Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden olan Aydın’ın Didim ilçesinde 2022 turizm sezonu masaya yatırılırken, 2022 yılının ilk 8 ayında 528 bin yabancı turist Didim’e geldi.

Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden olan Aydın’ın Didim ilçesinde 2022 turizm sezonu masaya yatırılırken, 2022 yılının ilk 8 ayında 528 bin yabancı turist Didim’e geldi.

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de, İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen toplantıda 2022 turizm sezonu ele alındı. Didim’de bir otelde gerçekleşen toplantıya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Didim İlçe Jandarma Komutanı M. Gani Solak, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, Didim Turizm Birim şefi Nilüfer Kıpır, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB) Başkanı Sevinç Karataş, Didim Turizm Dernek Başkanı Mustafa Şentürk ve çok sayıda konaklama tesis işletmecisi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca; "Sahip olduğumuz güzelliklerle, sahip olduğumuz tarihi miraslarla sadece Türkiye’nin değil belki de dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Didim’in bu mükemmel potansiyelini el birliği ile iş birliği içerisinde ortaya çıkartmak üzere bu toplantıyı düzenledik. Öncelikle 2022 yılını değerlendirip 2023 yılı beklentilerimizi konuşacağız. Devlet olarak hangi adımları atmalıyız, özel işletmeler olarak neler yapmalıyız gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Sizlerin bizden beklentileri neler, bizim sizden beklentilerimiz neler bunları konuşacağız. Yönetim çerçevesinde, Didim’le ilgili her kararda olduğu gibi sizlere danışarak, sektörün duayenlerini dinleyerek, onların sorunlarını çözerek başlamak istiyoruz. 2021 yılında Didim’i ziyaret eden yabancı turist sayısı 328 bin iken, 2022 yılının ilk 8 ayında 528 bin yabancı turist ağırladık. Konaklama tesislerimizin doluluk oranı yüzde 95 civarında gerçekleşti. Ziyaretçilerimiz öncelikle İngiltere, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Kazakistan ve bir çok ülke vatandaşları izliyor. Bu sayıları daha yukarılara çıkarmak için nitelikli konaklama tesis sayımızı arttırmalıyız. Neyi daha iyi yapabiliriz bunları konuşmak için bir aradayız” dedi.

Söz alan konaklama tesisi işletmecileri Didim’de eksikleri dile getirdiler. Dile getirilen eksiklikler uzun süredir gündemde olan alt yapı eksikliği, su sıkıntısı, sahillerdeki tuvalet ve duş eksikliği, mevcut koyların kullanıma açılması, çarpık yapılaşma, günü birlik evlerin kayıt dışı kiralanmasının önüne geçilmesi oluştururken Altınkum Vakıflar arazisinin bir arkeoloji müzesi olarak değerlendirilmesi talebi de gündeme getirildi. Sorunları not alan yetkililer ise çözümleri için çalışacaklarını dile getirdiler.