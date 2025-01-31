Aydın’ın Didim ilçesinde, teknik hata sebebiyle inşaatın bir kısmı başka arazi üzerine yapılan ve kayma olan 8 blok 32 bağımsız bölümden oluşan sitenin yıkımına başladı.

Didim Belediyesi ilçe genelinde kaçak ve imalata aykırı yerlerin yıkımını sürdürüyor. Hisar Mahallesi 1043 ada 4 parsel üzerinde özel bir firmanın sürdürdüğü inşaatta yıkım çalışması gerçekleştirdi. Teknik hata sebebiyle bir kısmı başka arazi üzerine yapılan ve kayma olan 8 blok 32 bağımsız bölümden oluşan sitenin yıkım işlemini Belediye Başkanı Hatice Gençay, Başkan yardımcıları Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları, inşaat firması sahibi Hasan Günay ve teknik personel katıldı.

"Kimseyi mağdur etmeyeceğiz"

Yıkımla ilgili açıklamalarda bulunan inşaat firması sahibi Hasan Günay " Binamızın yıkım sebebi teknik konudan oluştu. İlgili teknik birim arkadaşlarımız yapmış oldukları kaydırma hatasıyla bir tarafa iki buçuk metre, bir tarafa beş metre bir kayma oluşturmuştur. Biz bunu belediyemizin kurumumuzun tespitiyle farkına vardık. Bu sebeple biz görüşlerimizi belediyemizle paylaşarak yıkım kararının en doğru olacağı kanaatine vardık. Bu yüzden yıkımı gerçekleştiriyoruz. Bu masraflarımızın karşılığı hukuk karşısında karşılığı olacak. Gereken bilgileri avukatlarımıza verdik. Şu an çalışmalar devam ediyor"

Başkan Gençay, "Kaos olmadan yıkımlar gerçekleştirilecek"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise yıkımla gerginlik olmadan bu çalışmayı yaptıklarını belirterek " Ben öncelikle firma sahibine Hasan Bey’lere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın tespiti sonucunda teknik konulardan dolayı böyle bir yıkımın gerçekleşmesi gerektiğini ifade ettik çünkü yola kayma vardı. Konuyla ilgili zaten firmamız çok hassas. Az önce kendileri de ifade etti. Yine yakın inşaat yapmışlar. Onların iş ahlakından dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşaattan sattıkları yerler de varmış. Bu konuyla ilgili de satın alanları da mağdur etmeyeceklerini kendileri de ifade ettiler. Biz de teknik olarak bütün inceleme incelemeleri yaptıktan sonra yıkılması gerektiğiyle ilgili encümen kararımızı aldık. Bunu da doğru bir şekilde anlattık. Herkes doğru bir şekilde de anladı. Çünkü kaos ortamından beslensin istemiyoruz. İnşaatlarımızın sağlıklı, hukuka uygun ve yönetmeliklere uygun yapılmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili herkes en az Hasan Beyler kadar hassas olacağından eminim. Şu anda 8 blok 32 tane bağımsız bölüm yıkılıyor. Bayağı ciddi bir konuda yıkım gerçekleştiriliyor. Tabii ki hiçbir ses de daha çıkmayacak. Çünkü biz kanunu uygun bir şekilde işlemleri yapıyoruz. Tabii ki hukuki süreçlerini kimler bu işlerden sorumluysa kendileri yürütecekler. Yönetmeliğe ve hukuka uygun olmayan tüm inşaatlarda bu şekilde yıkım gerçekleştireceğiz. O nedenle bizim dairemizle görüşerek bütün kurallara uyarak inşaatlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bütün inşaat müteahhitlerinin çok hassas olacağına inanıyorum. Bu konuda biz tavrımızı gösterdik" dedi.

Didim Belediyesi teknik personelinin kontrolünde iki iş makinesiyle yıkımlar yapılırken, çıkan molozun firma tarafından kaldırılacağı öğrenilirken, yıkımın birkaç günde bitirileceği öğrenildi.