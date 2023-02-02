Aydın’ın Didim ilçesinde motosikletli, silahlı saldırganların ateş açması ile başlayan olayda saldırıya uğrayan kişilerce takip edilen motosikletteki bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken olay anına ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Aydın’ın Didim ilçesinde motosikletli, silahlı saldırganların ateş açması ile başlayan olayda saldırıya uğrayan kişilerce takip edilen motosikletteki bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken olay anına ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Olay, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi’nde 1 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marinadaki işletmede kahvaltı yapan, üç ayrı suçtan araması bulunan S.G., eşi C.G. ve S.B. hakkında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık kaydı bulunan M.C.B., hırsızlıktan kaydı bulunan Ö.K. ve G.K isimli şahıslar kahvaltı sonrası otoparktaki araçlarına bindikleri sırada motosikletli ve kasklı iki erkek tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında Ceren Güzel isimli şahıs sol ayak bileğinden silahla yaralandı. Silahlı saldırıda bulunan motosikletli kasklı iki şahsın motosiklete binerek kaçmaya başlaması üzerine Sezgin Güzel saldırıya uğradıkları aracıyla motosikleti kovalamaya başladı.

Kovalamacada Didim Altınkum girişine geldiklerinde Sezgin Güzel’in aracı ile motosiklete hızlıca çarpması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Motosiklette bulunan 39 yaşındaki Sidal Savaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayı gerçekleştiren Sezgin Güzel yaralı olarak araçtan çıkarak olay yerinden firar etti ve 34 DLL 527 plakalı araçla olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin olay yerinden kaçması sonrası Muğla ve Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin Muğla’ya gelme ihtimali üzerine teyakkuza geçti. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan PTS-KGYS çalışması sonrası araç Menteşe Sanayi Sitesi karşısındaki alışveriş merkezi önünde yakalandı. Araç içerisinde bulunan V.E. (39) Ö.Y. (34) ve S.Ş. (38) isimli şahıslar yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada kanlı bezlerin olduğu görüldü. V.E. isimli şahıs yapılan görüşmede, S.G. isimli şahsın düzenlenen silahlı saldırıda sol ayağından yaralandığını, daha sonra araçla şüpheli şahıslara çarptığını belirtti. Yaralı ve aranması olduğu için kendi imkanları ile Muğla Menteşe ilçesinde stadyum karşısındaki Üntaş Rezidans’ta faaliyet gösteren 41 yaşındaki plastik cerrahisi M.A’ya ait muayeneye tedavi için geldiklerini belirtti.

Plastik cerrahide yakalandı

M.A. isimli doktorun S.G. isimli şahsı ameliyat ettiği, bu ameliyat için Muğla’ya birlikte geldikleri, 24 yaşındaki V.Ö.’nün üçüncü şahıslar aracılığıyla 200 bin TL para gönderdiğini belirtti. Muayene salonuna gelen Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince S.G. isimli şahsın sol ayak bileğinden çekirdek parçaları olduğu değerlendirilen metal parçaların çıkarıldığı görüldü.

Plastik cerrahi doktoruna 200 bin TL

S.G’nin tedavisi sürerken tedavi ücreti olarak 200 bin TL gönderen V.Ö.’nün muayene salonuna gelmesi üzerine yakalandı. Olayla ilgili olarak şüpheli 5 şahıs Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Muğla’dan Didim KOM Grup Amirliğine teslim edilmek üzere Didim’e götürüldü.

Olay anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı

Silahlı saldırıda bulunan motosikletli ve kasklı iki şahsın motosiklete binerek kaçmaya başlaması üzerine Sezgin Güzel saldırıya uğradıkları aracıyla motosikleti kovalamaya başlaması sonrasında yaşanan trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güzel’in kullandığı otomobilin, motosiklete ve bölgedeki diğer araçlara çarpması ve olay sonrası olay yerinde yaşananlar yer aldı.