Didim Belediyesi tarafından yapılan Didim Amfi Tiyatro muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı Ersay Üner Didimlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Didim Amfi Tiyatro birbirinden güzel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından 2,5 koya yapılan, sanatın ve kültürün merkezi Didim Amfi Tiyatro’da ülkemizin sevilen seslerinden pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Ersay Üner konseri gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Ersay Üner en sevilen şarkılarını Didimliler için seslendirdi. Üner, enerjisi ve neşesi ile kendisine hayran bırakırken, konserin sonunda Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Ersay Üner’e çiçek takdim etti.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı konserde konuşma yapan Başkan Atabay; “Sanatın ve kültürün merkezi Didim Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Ersay Üner konserine katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Etkinlik ve konserlerimiz ara vermeden devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konsere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, İbrahim Metin Başer, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve vatandaşlar katıldı.