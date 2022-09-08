Aydın’ın Didim ilçesinde 64 yaşındaki kadının olay yerinde hayatın ı kaybettiği kaza ile ilgili olarak kadının ailesi kazanın görgü tanığını arıyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde 64 yaşındaki kadının olay yerinde hayatın ı kaybettiği kaza ile ilgili olarak kadının ailesi kazanın görgü tanığını arıyor.

3 Eylül günü Didim-Akbük yolu üzerinden meydana gelen kazada Akbük’ten Didim’e seyir halinde olan 09 MA 2292 otomobil sürücüsü, yaya olarak hareket eden 64 yaşındaki Tülay Baştoppçu’a çarparak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası otomobil sürücüsü emniyet güçlerince göz altına alınmış, hayatını kaybeden Baştopçu ise defnedilmişti.

Olayla ilgili olarak Tülay Baştopçu’nun ailesi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda “ Bir trafik katliamının açığa kavuşması için tanık arıyoruz. Annemiz Tülay Baştopçu Kumkent civarında 03.09.2022 tarihinde akşam 20.20 sularında bir trafik katliamına kurban gitti. Olayın netleşmesi için görgü tanıklarına ihtiyacımız var” denildi.