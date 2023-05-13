Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

06 Mayıs Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 YR 862 plakalı otomobil, ara sokaktan bisikletleriyle önüne çıkan iki bisikletli çocuğa ardından park halinde 09 YF 121 plakalı başka bir otomobile çarpmıştı. Kazada Turayhan Yarar (12) adlı çocuk başını otomobilin ön camına çarparken ayaklarından darbe aldı. Kazada yaralanan Atalay Murat Okudan’ın (12) ise ayağında ve bacağında kırıklar olduğu görüldü. Kazada ağır yaralanan Turayhan Yarar tedavi altına alındı. Daha sonra Söke’ye sevk edilen Yarar oradan da Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde sevk edildi. Trafik kazasında ağır yaralanan Turayhan Yarar, Denizli’de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.