Aydın’ın Didim ilçesinde dün gece meydana gelen kadın cinayetinin sebebi ortaya çıktı. Eski karısını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Celal Taşkıran’ın (69), cinayeti vefat eden oğlunun mezarının yaptırılmaması ve mal paylaşımı yüzünden işlediği öğrenildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde dün gece meydana gelen kadın cinayetinin sebebi ortaya çıktı. Eski karısını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Celal Taşkıran’ın (69), cinayeti vefat eden oğlunun mezarının yaptırılmaması ve mal paylaşımı yüzünden işlediği öğrenildi.

Didim’de yaşayan Celal Taşkıran (69), bir yıl önce hastalıktan vefat eden oğlunun mezarını yaptırmadığı ve mal paylaşımı yüzünden kendisiyle tartışan 32 yıl önce ayrıldığı eski eşi Yeter Zorba’yı (69), 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Taşkıran, cinayetin ardından polisi arayarak teslim olurken, cinayetin sebebi ise adeta kan dondurdu.

Olay, Efeler Mahallesi 1381 Sokak’ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Taşkıran, 19 yıllık hayat arkadaşı Yeter Zorba ile aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1991 yılında boşandı. Çift ayrıldıktan sonra Yeter Zorba, Almanya’da yaşamayı sürdürdü. Her yıl Türkiye’ye gelen Zorba, bu yıl ülkeye geldiğinde önceki yıllarda olduğu gibi Didim’de yaşayan eski eşi Celal Taşkıran’ın evinde kaldı.

“Eski eşini 15 yerinden bıçakladı”

Eski eşini evinde ağırlayan Taşkıran, yıllar önce boşandığı eşiyle oğlunun mezar taşı yüzünden ve ortak malların satılması konusunda tartıştı. Yeter Zorba, iddiaya göre eski kocasına, “Oğlumuz Mehmet öleli bir yıl oldu. Neden halen mezarı taşı yaptırmadın?” diyerek bağırdı. Taşkıran, eski eşinin bu sözleri üzerine öfkeden deliye döndü. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Zorba’yı 15 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın olay yerinde can verirken Taşkıran, kapıyı çekip evden ayrıldı.

“Katil zanlısı teslim oldu”

Taşkıran, yanına gittiği arkadaşına eşini öldürdüğünü söyledi. Arkadaşının durumu polise bildirirken Taşkıran, kendisini almaya gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Taşkıran, polise verdiği ifadede eski eşini, oğlunun mezar taşı ve mal paylaşımı yüzünden öldürdüğünü söyledi. Zorba’nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözaltına alınan Taşkıran’ın emniyette işlemleri devam ediyor.