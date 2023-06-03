Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site içerisindeki iki katlı müstakil evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Teras katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören komşular evlerini boşaltırken, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın BŞB Didim İtfaiye amirliğine bağlı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.