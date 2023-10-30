Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye karasularında avlanan Türk balıkçıların teknesine Yunan Sahil Güvenlikleri tacizde bulunurken, teknenin camını kırdılar, su bastılar ve taş attılar. Tekne sahibi Ali Sarıhan, yaşadıkları anları anlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim’den Ali Bey ve Sarıhan Teknesi ile ava çıkan Türk balıkçıları, Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı. Yunanca konuşan ve elinde sopa ile balıkçıların teknesine vuran Yunanlılar, balıkçıların bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı. Türk Sahil Güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden adeta kaçtı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Balıkçılar o anları anlattı

Olayın yaşandığı Sarıhan Teknesi’nin sahibi Ali Sarıhan, yaşadıklarını basınla paylaştı. Sarıhan, "Sınıra ağ atmıştık, akıntıyla Yunan sularına kaydık biraz. Bot tam yol üzerimize geliyor. Far açtı bize yaklaştı. Bağırmalar oldu elinde demirle botu sıkıştırdı. Orta camımızı kırdı. Sonra tekrar geri geldi ve su bastı. Bizi yıkadı. Kuleyi de su bastı. Taşlarla bizi taşladı. Yunan Sahil Güvenliği hıncını alamadı bizim sulara girdi. Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan Sahil Güvenliğin peşine takıldı. Kovalamaca oldu. Biz de ağımızı topladık. Mehmet Reis Balıkçılığa 3 el ateş edildiği söyleniyor ama net değil bilmiyorum. Orta katımız sıkıntı. Cihazlarımıza bir şey olmamıştır umarım" dedi.