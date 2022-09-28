Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin hasadı öncesinde ilçede bulunan anıt zeytin ağaçlarında sembolik zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin hasadı öncesinde ilçede bulunan anıt zeytin ağaçlarında sembolik zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi işbirliğiyle ilçede tescil altına alınan anıt zeytin ağaçlarında sembolik zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi. İlk etkinlik Efeler Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerindeki anıt zeytin ağacında gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci adresi ise Fevzipaşa Mahallesi sahil kesimindeki anıt ağaçta düzenlendi.

Etkinliğe; İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim İlçe Jandarma Komutanı M. Gani Solak, Oda başkan ve yöneticileri kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Thales’in bilim ve matematik noktasındaki bilgilerini düzenledikleri buluşmalarla anlatmaya çalıştıklarını ifade etti. Atabay bölgede zeytin varlığının her geçen yıl arttığını ifade ederek, “Turizmin yanında Didim’de ikinci bir iş arama çalışması var ama kalıcı ve doğanın verdiği imkanları da kullanarak turizmin yanına tarımı koyabiliriz. Bunda da birinci olarak koyabileceğimiz ürün zeytin; bu noktada biz Didim olarak zeytincilikte bir fideyiz. Küçüğüz daha sayımız 2 milyona yakın; işletme sayımız da çok az. Bu konuda tek başına yapabilecek durum değil, şahıs arazileri bu anlamda değerlendirildi. Alan açılması lazım; işgaller var. Belirli aşamada iş bir yere gelince bir takım cezalar çıkıyor. Ya bunları değerlendireceğiz ki bu zor ya da bu yerleri zeytinciliğe açmamız lazım. Toprak reformundaki gibi dağıtılması lazım. Bence devlet bu işe el atıp düzgün bir planlama yaparak alanlardaki zeytin sayımızı fazlalaştırmamız lazım. Vatandaş buradan getiriyi hesap edip ona göre dikiyor. Zeytin konusu önemli ve devam edilmeli ve vatandaşın önünü açmalı. Hasat başlıyor. Fiyatlar konusunda etkimiz yok; vatandaşımız ezilmesin diye alımlar için Akyeniköy’de bir yer oluşturduk. Bir düzen geldi; fiyatlar üreticinin lehine oluşturuldu. Başka yerde de bakıyoruz. Bir yer bulduk; onar uygun derlerse geçici bir alım merkezi daha kurup iki noktada bu işi yapmasına bu alım sürecinde gayret edeceğiz. Bu noktada birlik ve beraberlik olmalıyız” dedi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise ilçede turizm ve tarımın etkili olduğunu belirterek “Tarımda el birliğiyle geleceği oluşturacak tarihten aldığımız gücü geleceğe taşımak istiyoruz. Bunun için el birliğine ihtiyacımız var. 2002 yılında 2018 yılında bu yana Tarım Reformu kapsamında 706 çiftçimiz 28’er dönüm arazi verilmiş. Didim’de zeytin çiftçisi sayısı 976. Bunun 706’sı bu projeyle geliştirilmiş. Zeytin sayımız düşük, potansiyelimizin altında ama şu anki ağaç sayımız 1,5 milyon civarında. Devletimizin gücüyle birlikte bu rakamı 1,5 milyondan 15 milyona çıkarma gücüne sahibiz. Projelerle çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunları yapmak için her şeyden önce birlik olmamız lazım. Bu sene yaşadığımız sorunları beraber ve birlikle birlikte fiyatı biz belirlemeye çalışacağız. Zeytinlerin verimini artırmak için projeler düzenleyeceğiz. Son ayağında ise işletmeleri ve tesisleri kurmaya çalışacağız. Meyveyi ürettiğimiz gibi işleyen ve piyasaya süren biz olmalıyız. Devletimizin ve diğer birimlerin desteğini alarak bize güç kazandıracak" dedi.

Konuşmaların ardından sembolik olarak hasat yapıldı, ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda davetlilere ikramlarda bulunuldu.