Aydın’ın Didim ilçesinde bir zincir market şubesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili olarak güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde bir zincir market şubesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili olarak güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Akbük Mahallesi’nde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette gerçekleşen hırsızlık olayı yetkili kişiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölge ve çevresinde bulunan kameralar incelemeye alındı. Yapılan teknik çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler de şube yetkilisine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.