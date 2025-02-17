Aydın’ın Didim ilçesi Akyenikoy Mahallesi’nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen zeytin budama kursu, teorik eğitimin ardından arazide uygulamalı olarak devam etti.

Bölgedeki zeytin üreticilerinin bilgi seviyesini artırmayı ve zeytin ağaçlarını doğru şekilde budamalarını sağlamayı amaçlayan kursun teorik kısmında, zeytin ağacının sağlıklı gelişimi için gerekli budama teknikleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitimin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi İlker Çolak kursiyerlere arazide uygulamalı zeytin budama eğitimi verdi. Çolak, kursiyerlere budama tekniklerini, doğru araç kullanımını ve dikkat edilmesi gereken püf noktalarını yerinde gösterdi. Eğitimde kursiyerler zeytin budama konusunda daha fazla bilgi sahibi olurken, uygulama sayesinde de öğrendiklerini pratikte de uygulama fırsatı buldu.