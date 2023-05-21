Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Didim ilçesinde; akdeniz meyve sineği, zeytin zararlıları ve palmiye kırmızı böceği tuzakları kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, incir, zeytin, çam gibi meyve ağaçlarında akdeniz meyve sineği, zeytin zararlıları ve palmiye kırmızı böceği izleme tuzakları yerinde kontrol etti. Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor. Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.

Kontroller ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz bitki sağlığı birimi entegre mücadele programı çerçevesinde Akdeniz Meyve Sineği, Zeytin zararlıları ile palmiye kırmızı böceği tuzak kontrolleri gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.