Didimli vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirmesi için Didim Belediyesi ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ilçede kurulan semt pazarlarında fiyat - etiket kontrolü, ölçü ve ayar kontrolü ile ilgili denetimler yapılmaktadır.

Konu ile ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için ilçemizde kurulan semt pazarlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimize durmaksızın devam edeceğiz" dedi.