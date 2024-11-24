Aydın’ın Didim ilçesinde yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, belediye ekiplerince, Altınkum Mahallesi’nde bordür döşendi.

Didimli vatandaşların daha modern ve konforlu yollarda ulaşımlarını karşılaması için Didim Belediyesi yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Altınkum Mahallesi 63. Sokak’ta 376 metrekare parke taşı ve 40 metrekare bordür taşı döşendi. Çalışmalarla birlikte bölgenin ulaşım kalitesi arttırıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Didimli vatandaşlarımızın daha konforlu ve modern yollarda ulaşımlarını sağlaması çalışmalarınızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.