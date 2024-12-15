Aydın’ın Didim ilçesinin en büyük Sanayi Sitesi olan 75. Sanayi Sitesi’nde, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın öncülüğünde başlatılan yol yapım çalışması tamamlandı.

75.Yıl Sanayi Sitesi’nde yol konusunda, esnaf ve vatandaşların mağdur olduğunu tespit eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yolun hemen yapılması için ekiplere bilgi vermişti. Başkan Gençay’ın öncülüğünde başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 75. Yıl Sanayi Sitesi 1156 Sokak’ta yaklaşık bin 125 metre parke taşı ile yol yapımı gerçekleştirildi. Zemin ilk olarak düzeltilirken, ardından belediye ekiplerince parke taşları döşendi. Yol, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından esnaf ve vatandaşların kullanımına açıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; “Didimli vatandaşlarımızın daha modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 75. Yıl Sanayi Sitesi’nde eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Son çalışmaların yapılması ile 1156 Sokak’taki yolumuz, esnaf ve vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Didimli vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.