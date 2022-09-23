Aydının Didim ilçesinde Ahilik Haftası kutlamalarında odaya kayıtlı en eski kadın üyelere teşekkür plaketi verilirken ilçede yılın ahisi ise otel işletmecisi Zinet İğneci seçildi.

Aydının Didim ilçesinde Ahilik Haftası kutlamalarında odaya kayıtlı en eski kadın üyelere teşekkür plaketi verilirken ilçede yılın ahisi ise otel işletmecisi Zinet İğneci seçildi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Didim Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğiyle Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamalarına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Hikmet Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş.Sait Üstündağ, Okul Müdürü Hüseyin Şap ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, oda üyeleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılışı konuşmasını Didim MEM Müdürü Hüseyin Şap gerçekleştirdi. Şap konuşmasında Ahilik kültürünün yüzyıldır sürdüğünü ve esnaflığın temelinin buradan atıldığını ifade ederek “Ahilik kültürü yüzyıllar boyu Anadolu’da hüküm sürmüş sadece esnafı örgütlemekle kalmamış geleceğin zanaatkarlarını da yetiştirme görevini yürütmüştür. Bizler de mesleki eğitim veren kurumlar olarak kendimizi Ahi kültürünün mirasçıları olarak görmekte ve Ahi Evran’ın telkinleri çerçevesinde çıraklar, kalfalar ve ustalar yetiştirmeye gayret etmekteyiz.” dedi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ise konuşmasında pandemi sebebiyle iki yıldır Ahilik Haftasını kutlayamadıklarını ifade ederek “Oda olarak 3100 üyemiz var. 2 yıldır haftayı kutlayamadık. Eski üyelerimize veriyorduk; bu sene en eski kadın üyelerimize plaket vermek istedik. Şu an odamızda 800 kadın üyemiz var. Kadın üyelerimiz çoğalmaya başladı. Böyle olunca da bu sene bu şekilde olsun istedik. Ahi Evran Kültürünü anlattık. Bu kültür yardımlaşmaya ve dayanışmayı anlatır. Bu kültürü yaşatmamız lazım. İçimizde bu kültürü yaşatan esnaflarımız var. Bizde bunu yaşatmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü Ahiliğin ayrı bir kültür olduğunu belirterek “Ahi Evren bu yana ahilik üç temel üzerine kuruludur. Bunlar akıl, ahlak ve cesaret yani kahramanlıktır. Bu anlamda ahiliğin sürdürülmesi noktasında esnaflarımıza büyük görevler düşüyor.” dedi. Künkçü konuşmasında tüm Didimlilere yerel esnaftan alış veriş yapılması çağrısında bulundu.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca konuşmasında ahiliğin dünyanın en eski teşkilatlanması olduğunu ifade ederek, dönemin en eski iktisatçısı ve felsefecisi olan Ahi Evren’in, bu meslek örgütüne mükemmel bir şekilde olarak kurduğunu belirtti. Osmanlı’dan bu teşkilatın lonca düzeni olarak devam ettiğini belirten Kaymakam Kuruca “Bu yalnızca bir iktisatça bir oluşum değil aynı zamanda felsefik bir oluşumdur. Ahi dediğimiz iyi huylu cömerttir, samimidir, hukuku uygular yalnızca iktisadi değil hak yolunda kurulan bir teşkilattır. Bugün Ahi Evran’ın kurduğu bu teşkilatı odalarla bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken şey bu kültürü dünyaya ihraç etmek ve buna öncü olmaktır“ dedi.

Konuşmaların ardından yöresel halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Ardından İlçe Kaymakamı Kuruca ve AYESOB Başkanı Künkçü tarafından ilçede yılın ahisi seçilen otel işletmecisi Zinet İğneci’ye ahilik kıyafeti giydirildi ve teşekkür plaketi verildi. Ardından ilçede yılın ahisi olarak seçilen kadın esnaflar Türkan Bilgin Kavak (Bayan Kuaför) Yadigar Demirci (Çay Ocağı) ve Makbule Çakıcı (Bayan Kuaför) ilçe protokolünce teşekkür plaketleri verildi. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Kutlamanın sonunda davetlilere tavuklu pilav ile helva ikram edildi.