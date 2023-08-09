Geçtiğimiz aylarda Didim Parlamenterler sitesi plajına bırakılan yumurtalarından çıkan Caretta Caretta yavruları sağlık kontrolleri ardından denize bırakıldı.

29 Mayıs 2023 tarihinde Didim Parlamenterler Sitesi plajına yumurtalarını bırakan Caretta Caretta’nın yumurtaları 68 günlük kuluçka döneminin ardından 4 Ağustos 2023 tarihinde yumurtalarından çıkmıştı. Bunun üzerine yavru Caretta Carettalar EKODOSD, DİHAD Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda koruma altına alınarak, genel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan genel sağlık kontrolleri sona eren yavru Caretta Carettalar, doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.