Aydın’ın Didim ilçesinde kendilerine ’Hayvansever Gönüllüleri’ adını veren ve aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına kostümleri ile denize girip bağış topladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde kendilerine ’Hayvansever Gönüllüleri’ adını veren ve aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına kostümleri ile denize girip bağış topladı.

Didim’de yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup, sokak hayvanları yararına düzenlenen ve yılbaşı hediyelerinin verildiği ilk gün anlamına gelen ’Boxing Day’ etkinliği çerçevesinde Altınkum Plajı’nda buluştu. Bu grup içerisinden 30 kişi, çeşitli kostümleriyle denize girerek yaklaşık 15 dakika suda kaldı. Sahipsiz sokak hayvanları için denizin soğuk olmasına aldırmayan grup, sudan çıkarken etkinliği izleyenler tarafından alkışlandı.

Bir kafede gerçekleşen 2’nci el giysi satışı ile etkinliğe katılanların bağışlarıyla toplanan paralar, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan İngiliz uyruklu Leander Wymam, "Her yıl Aralık ayının 26’ncı günü düzenlenen etkinlikte denize girerek farkındalık oluşturarak, bu etkinlikte elde edilen geliri Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı yararına kullanıyoruz. Bu yıl 30 arkadaşımız çeşitli hayvan kostümleri ile denize girdiler. Elde edilen geliri barınaktaki sokak hayvanlar için kullanılacak” dedi.