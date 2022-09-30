Edinilen bilgiye göre, Didim’de Emniyet güçlerin farklı tarih ve zamanlarda 4 şahıstan 1,72 gram metafetamin maddesi ele geçirdi. 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen R.Ç. adlı şüpheli emniyet güçlerince tespit edilerek göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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