Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu satışı, kullanımı ve üretimine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 13,51 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından adli işlem yapıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.