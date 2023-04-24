Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda; 0,62 gram metamfetamin, 0,22 gram kubar esrar, 5 adet hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda çerçevesinde yakalanan M.N.K., S.M., A.Y., H.S., B.B. ve H.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.N.K. ve S.M. isimli şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y., H.S., B.B. ile H.G. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.