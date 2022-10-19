Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Didim’de 8 üreticiye fiğ ve arpa tohumu dağıtıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Didim’de 8 üreticiye fiğ ve arpa tohumu dağıtıldı.

Aydın genelinde üreticilere tarımsal destek verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Pamuk Tarımında Münavebede Yem Bitkileri Kullanımı ile Arazilerin Etkinliğinin Arttırılması ve Boş Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi’ projesi için il genelinde üreticilere yem bitkilerinden fiğ, yem bezelyesi ve arpa bitkileri tohumu temin edildi. İl genelinde yürütülen proje çerçevesinde Didim’de de 8 üreticiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere fiğ ve arpa tohumu dağıtıldı.

Destekle ilgili Didim Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Tarım Arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi desteklemesi çalışmaları çerçevesinde Bakanlığımız bitkisel üretim genel müdürlüğümüzce onaylanan Pamuk Tarımında Münavebe ve Yem Bitkileri Kullanımı ile Arazilerin Etkinliğinin Artırılması ve Boş Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi projesi için yem tohumu temin edilmiş olup yüzde 75 devlet destekli, yüzde 25 çiftçi katkısı 1000 kg fiğ tohumu 7 üreticimize ve 1 üreticimize de 300 kg arpa tohum dağıtımları gercekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.