Aydının Didim ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, para çektiği yerde bulduğu 12 bin TL’yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Aydının Didim ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, para çektiği yerde bulduğu 12 bin TL’yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümü 2. Sınıf öğrencisi İlayda Balyemez (21) akşam saatlerinde evine gitmeden önce Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ATM’den para çekti. Para çektikten sonra yerde demet halinde bir miktar parayı gördü. Parayı alan genç kız, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekiplerine durumu bildirdi. Balyemez, parayı sahibinin bulunması amacıyla polislere teslim etti. Aslen Adanalı olan ve 2 yıldır Didim’de eğitim gören İlayda Balyemaz “Olay günü akşam saatlerinde evime yakın olan ATM’den para çektim. Arkamı döndüğümde yerde demet şeklinde bir şey gördüm. Baktığımda çok sayıda para vardı. 12 bin TL olduğunu öğrendim. Parayı alıp eve geçtim. Ertesi gün de durumu hocama anlattım ve polislere çağırarak parayı onlara teslim ettim” dedi.

Balyemez insaniyet adına parayı teslim ettiğini belirterek “Bu para şu an iki asgari ücret parası, belki birisinin kredi parası yada sağlık için biriktirdiği para; bunları düşünerek hareket ettim. Umarım sahibi çıkar ve emanetini alır. Ben herkesin yapması gerekeni yaptım” dedi.