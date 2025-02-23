Kültürün ve sanatın merkezi Didim’de, Didim Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen konsere Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, belediye meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, yerel sanatçıların performansı büyük alkış aldı. Konsere katılım sağlayan herkese teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, " Bu akşam Didim’de kültür ve sanatın gücünü bir kez daha hissettik. Gençlik Merkezi’mizde düzenlediğimiz Türk Halk Müziği Konseri’nde yerel sanatçılarımız sahne aldı, yüreğimize dokunan ezgilerle hep birlikte türkülere eşlik ettik. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve sahne alan kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kentimizi sanatın ve kültürün başkenti yapacağız, bu yolda hiç durmadan çalışacağız" dedi.