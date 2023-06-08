Aydın’ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Didim Mavişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan F.E yönetimindeki 35 BLG 543 plakalı otomobil ile H.S yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler durumu polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü F.E’nin bacaklarında kırık olduğu öğrenilirken araçta yolcu olarak bulunan K.Ü ve T.T ile diğer araç sürücüsü H.S hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.