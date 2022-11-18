Aydın’ın Didim ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Didim ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Didim kara yolu, Akköy mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yatar (54) idaresindeki 09 ABG 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki kanala devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mahmut Yatar ve yolcu konumundaki Tahir Yıldırım’ın (45) hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Tahir Yıldırım’ın Didim Belediyesi personeli olduğu öğrenilirken, kaza yerine gelen ailesi ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor