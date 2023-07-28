Aydın’ın önemli turizm kentlerinden olan Didim’de sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınkum sahilinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmak için günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, kentin önemli turizm noktalarından olan dünyaca ünlü Altınkum sahilinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğünce sabah saat 04.00’de başlayan temizlik çalışmaları çerçevesinde Altınkum sahili tazyikli ve köpüklü suyla yıkanıp, fırçalanarak temizlendi. Başlayan turizm sezonu ile birlikte insan yoğunluğunun en aza indiği saatleri tercih eden ekipler, sahil üzerinde bulunan çöp teneke ve konteynırları basınçlı suyla yıkadı. Bunlarla birlikte bölgede mıntıka ve tırmıkla temizlik çalışmaları yapılırken Altınkum plajında traktörlerle kum elemesi gerçekleştirildi. Temizlik çalışması günün ilk ışıkları ile birlikte son buldu.

Altınkum’da yapılan temizlik çalışması hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Günlük rutin faaliyetlerimizin yanı sıra ekiplerimiz tarafından Altınkum sahilinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde çöp tenekeleri ve konteynırlar yıkanırken, bölge temizlik ve mıntıka çalışması yapıldı. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik bir ortam sunmak için çalışmalarımız devam edecektir. Hedefimiz gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Didim bırakmak” ifadelerini kullandı.