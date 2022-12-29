Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdiği baskınla 3 tarihi eser kaçakçısını yakaladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdiği baskınla 3 tarihi eser kaçakçısını yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Didim ilçesi Bozburun Mahallesi’nde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında ikamette bulunan S.S., S.S. ve İ.S. isimli 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada evin bahçesine açılmış 7 metre yüksekliğinde çukur bulunurken 3 adet dedektör ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.