Aydın’ın Didim ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 12 sürücü adayına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 12 sürücü adayına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde Didim’de 12 sürücü adayına “ Aday Sürücülere Son Ders Jandarma’dan” sloganı ile trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimde çalışmaların merkezinde “ İnsan “ unsurunun bulunduğuna vurgu yapılarak; trafik kazalarının ve bu kazalardan kaynaklı muhtemel can kaybı ve yaralanmaların azaltılması, önlenmesine yönelik olarak emniyet kemeri takmanın önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve alkollü araç kullanmama konularında eğitim verildi.