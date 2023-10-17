Aydın’ın Didim ilçesinde su ürünlerinin sürdürülebilirliğin arttırılması için gece denetimi gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasadışı su ürünleri avcılığı konusunda caydırıcı olunması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için denetimler devam ediyor. Son olarak Didim’de de su ürünlerine yönelik gece denetimi yapıldı.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri şube müdürü Edip Yağan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu ve su ürünleri kontrol görevlilerinin katılımıyla gece denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.