Aydın’ın Didim ilçesinde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü gerçekleştirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü gerçekleştirildi.

Akköy Jandarma Komutanlığı ekibi ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile koordineli olarak Akköy’de gerçekleştirilen denetimde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ayrıca Taşburun Balıkçı Barınağı’nda teknelerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.