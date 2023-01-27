Aydın’ın Didim ilçesinde aşırı yağışlar sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Aydın’ın Didim ilçesinde aşırı yağışlar sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Edinilen bilgiye göre, gece yağan aşırı yağışların ardından Mersindere Mahahallesi, Pamukörenliler Sitesi’nde toprak kayması sonucu yol ile yazlık ev arasında bulunan istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının yıkılması ile yolun altındaki toprak yağışlar ile boşaldı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri incelemelerde bulunarak güvenlik önlemi aldılar. Pamukörenliler Sitesinde bulunan yazlık evde çökme anında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.