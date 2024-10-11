Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren servis aracı işletmecilerinin 2024-2025 yılı çalışma ruhsatı vize yenileme ve güzergah belgesi işlemleri başladı.
Didim’de Halk Pazarı’nda gerçekleştirilen işlemler kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıtası ekiplerince 2024-2025 yılı çalışma ruhsatı vize yenileme ve güzergah belgesi işlemleri yapılmaya başlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıtası ekipleri tarafından ilçedeki P plakalı araçlara uygunluk belgesi verildi.
Kaynak: iha