Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren servis aracı işletmecilerinin 2024-2025 yılı çalışma ruhsatı vize yenileme ve güzergah belgesi işlemleri başladı.

“Hakkınızda dava dosyası var” diyerek dolandırdılar “Hakkınızda dava dosyası var” diyerek dolandırdılar

Didim’de Halk Pazarı’nda gerçekleştirilen işlemler kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıtası ekiplerince 2024-2025 yılı çalışma ruhsatı vize yenileme ve güzergah belgesi işlemleri yapılmaya başlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıtası ekipleri tarafından ilçedeki P plakalı araçlara uygunluk belgesi verildi.

Kaynak: iha