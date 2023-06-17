Aydın’ın Didim llçesinde düzenlenen “Katma değeri yüksek Zeytin ve Zeytinyağı” eğitimine katılanlara sertifikaları törenle verildi.

Sertifika töreni öncesinde üreticilere yönelik olarak özel bir firmanın zeytin sineğine karşı ekolojik çözümlerle ilgili slayt eşliğinde uzmanlar tarafından bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından törene geçildi

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca konuşmasında Didim’in turizm ve tarım ile yükseleceğine vurgu yaparak “ Didim 2 T üzerinde yükselecek. Birisi turizm, diğeri tarım. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Bunlar birbiriyle kenetlenmiş iki bütün. Turizmde geçen sene çok verimli bir sene geçirdik yüzde 90’ın üzerinde turiste imzamızı arttırdık. Dolayısıyla çok keyifli ve güzel bir sezon geçirdik. İnşallah bu sene bundan daha da iyi olacak. Tarımda da pamuğumuzla, buğdayımızla, zeytinimizle en az turizmde olduğu kadar biz Didim olarak iddialıyız. Bu proje, bu eğitim bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bugün için değil, bir sene sonrası için değil, 15 sene sonra içinde değil. Yüzlerce yıl sonrası için yatırım yapalım. Dilerim bugünü değil yüzlerce yılını beraberce kurtaralım. Evlatlarımıza, torunlarımıza güzel bir gelecek bırakalım. İşte Zeytin Dostu Derneği, Akdeniz beraber çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Yapmaya devam edecekler. Burada binlerce yıldır zeytin mirası var. Bu ürettiklerimiz de inşallah onlar gibi bizim çocuklarımıza, torunlarımıza, onların torunlarına miras kalacak ve bizler birlikte zeytinin tarihini burada yazanlar gibi yazmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ardından İlçe protokolü tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.