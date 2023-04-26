Aydın’ın Didim ilçesinde sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi yakalarken, çok sayıda sahte içki ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim KOM Büro Amirliği sahte içki üretimi yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, sahte içki üretildiği bilgisine ulaştığı bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında 114 litre fermanteye bırakılmış hammadde, 19 litre etil alkol, 2 litre ev yapımı rakı, 1 adet damıtma tankı ele geçirildi. Olayda yakalanan M.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.