Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünden öğrencilerle birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünden öğrencilerle birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonunun (TAFISA) 1991 yılında Dünya Yürüyüş Günü adıyla başlattığı etkinlik Ekim ayının ilk Pazar günü Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanırken, Didim Kaymakamlığı ve Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünden yürüyüş gerçekleştirildi. Didim Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilen yürüyüşe Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim İlçe Sağlık Müdürü Ali Öztürk, Didim İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gani Solak ve kurum müdürleri katıldı.

Okul önünden başlayan yürüyüş Atatürk bulvarı üzerinden devam edip, yeniden okul önünde sona erdi. Yürüyüşle ilgili değerlendirme yapan İlçe Kaymakamı Kuruca etkinliğin tüm ülke genelinde gerçekleştirildiğini ve sağlıklı yaşama dikkat çekilmek istendiğini belirtti. Yürüyüşle fiziksel aktivitelere dikkat çekildiğini kaydeden Kaymakam Kuruca “Son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yürüyüşler azaldı; bununla birlikte kalp sağlığı obezite gibi sağlık sorunları ortaya çıktı ve artış gösterdi. Bizde farkındalığı artıracak şekilde bu etkinliği organize ettik. Biz tüm vatandaşları yürüyüşü hayatlarının bir parçası olarak daha sağlıklı bir hayata hazırlamak istiyoruz” dedi.