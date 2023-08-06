Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda kaybı ve israfın önlenmesi için gıda etiketleri mercek altına alınırken, Son Tüketim Tarihi (STT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) kavramlarının ve farklarının tüketici tarafından doğru bilinmesi hedefiyle hazırlanan afişler de Aydın’daki marketlere asıldı.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan bilgilendirme afişleri Aydın’ın Didim ilçesindeki marketlere asıldı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm marketlere asılan afişlerde, gıda kaybı ve israfının önüne geçilmesi için etiket kontrolleri yapıldı. Asılan afişlerde Son Tüketim Tarihi (STT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) kavramları ve farklarının tüketiciye tanıtılması ve bu kavramların tüketici tarafından doğru bilinmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği çerçevesinde gıda etiketlerinde yer alan ve ürünün raf ömrünün belirten tarih bilgisine ilişkin olarak Gıda işletmecilerine rehberlik etmek, uygulamada birlikteliği sağlamak ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Gıda Etiketlerinde Raf Ömrü Bilgisinin Belirlenmesi ve Belirtilmesi Hakkında Kılavuz’ afişleri tüm hipermarket ve marketlerimizde gıda kontrol görevlisi personellerimiz ve market çalışanlar tarafından asılmıştır” ifadeleri yer aldı.