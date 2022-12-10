Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği, Valiler ilkokulu Otizm Sınıfına materyal desteğinde bulundu.

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği, Valiler ilkokulu Otizm Sınıfına materyal desteğinde bulundu.

Didim’de yaptığı sanatsal ve kültürel etkinliklerle otizmli öğrencilere katkı sunan Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği etkinliklerden elde edilen bağışlarla alınan materyalleri Valiler ilkokulu Otizm Sınıfına teslim etti. Dernek Başkanı Eda Demir ve dernek yöneticileri, alınan materyalleri okul idaresine teslim ederek, bağışların süreceğini kaydetti. Demir sınıfın iç tefrişatı ile bazı malzemeler için listelere hazırladıklarını ve bunun içinde çalışmalara başladıklarını kaydederek duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara da teşekkür etti.