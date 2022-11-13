Aydın’ın Didim ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis saraçları denetlendi.

Aydın’ın Didim ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis saraçları denetlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Akyeniköy Mahallesi Akyeniköy Şehit Soner Turan İlköğretim ve Ortaokulu’na öğrenci getiren servis araçları üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde; emniyet kemeri kullanımı ve araç içi,çevresi, okul önü ve çevresinde sigara kullanılmaması gibi uyulması gereken kurallar konularında sürücülere ve rehber personellere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.