Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde, ayrıca okul çevresinde bulunan işletmelerde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Öğrencilere ve öğretmenlere sunulan gıdaların hijyen standartlarına uygunluğunu sağlamak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okullarda ve çevrelerindeki kantin ve yemekhanelerde bir dizi denetim gerçekleştirdi. Ekipler, gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve potansiyel sağlık risklerini önlemek için titizlikle denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Yetkililer, yapılan denetimlerin düzenli olarak süreceğini belirtti.