Aydın’ın Didim ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi.

Her gün binlerce öğrenciye hizmet veren okul kantinlerinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimler başladı. Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla denetimler gerçekleştirilirken, ekipler gıda ürünlerini tek tek inceledi. Ürünlerin “okul gıdası” standartlarına uygun olup olmadığı da bakılırken ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı. Yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere ise cezai işlem uyguladı. Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Denetimler ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte oluşturulan komisyon tarafından ilçemizdeki okul ve kreşlerde faaliyet gösteren kantin ve yemekhane denetimleri yapılmıştır. Denetimlerimiz dönem boyunca devam edecektir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerimiz tarafından rutin denetimlerimiz devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.