Aydın’ın Didim ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nda gerçekleştirilen hayır panayırında yemek yiyen 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın’ın Didim ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nda gerçekleştirilen hayır panayırında yemek yiyen 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Cumhuriyet Ortaokulu okul aile birliğince alınan izinler doğrultusunda okul bahçesinde hayır panayırı düzenlendi. Panayırdan yiyecek olan öğrencilerin bazıları karın ağrısı şikayetiyle velilerine ve öğretmenlerine başvurdu. Şikayet sayısının giderek artması üzerine okula 112 Sağlık ekipleri çağrıldı. Karın ağrısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle 25 öğrenciden 10’u, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler aileleriyle birlikte hastaneye başvurdu. Besin zehirlenmesi şüphesiyle tedavisine başlanılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Sağlık Müdürü Ali Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç hastaneye gelerek, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç’ten bilgi aldı. Olay sonrasında Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce görevlendirilen bir ekip panayırda satılan ürünlerden numuneler aldığı öğrenilirken, emniyet güçleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.