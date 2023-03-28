Aydın’ın Didim ilçesinde motosiklet çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Didim ilçesinde motosiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma gerçekleştirdi Akköy Mahallesi’nde 4 şüpheli şahıs, 1 adet motosikleti çalmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.