Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Didim’in Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen makilik yangını rüzgarın şiddetiyle geniş alana yayıldı. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangına, bir kaç noktadan müdahale etmeye başladı. Siteler bölgesine yakın olan yangın vatandaşları da sokağa dökerken, birçok vatandaş da kovalarla su taşıyarak alevleri söndürme çalışmalarına yardım etti. Alevlerin yanı sıra rüzgarla da mücadele eden ekipler, yangına 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 TOMA ve belediye su tankeri ile müdahale etti. Yoğun bir çabanın ardından alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yapılan ilk tespitlere göre yangında 50 dekar alan zarar gördü.