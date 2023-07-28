Aydın’ın Didim ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın 45 dakikalık müdahale ile kontrol altına alınırken, yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Yangın, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle Akyeniköy Mahallesi’nin üst kısımlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın makilik alana ve zeytin bahçelerine sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Didim İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, havadan da bir helikopter ve bir uçak ile müdahale edildi. Yaklaşık 45 dakika süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yangında 10 dekar alanın zarar gördüğüöğrenildi.