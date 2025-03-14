Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan Lodos fırtınasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, sahilleri eski haline getirmek için çalışma başlattı.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ederken, belediye ekipleri bu kez ilçede etkili olan Lodos fırtınasının izlerini silmek için harekete geçti. Sahilleri eski haline kavuşturmak için çalışmalara başlayan ekipler, sahillerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Didim’de etkili olan Lodos fırtınasının ardından sahillerimizi eski güzelliğine kavuşturmak için harekete geçtik. Ekiplerimizle birlikte sahillerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Denizimiz, kıyılarımız ve doğamız hepimizin ortak değeridir. Temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.