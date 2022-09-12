Aydın’ın Didim ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Aydın’ın Didim ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından 2022-2023 avcılık sezonu başlamasıyla birlikte Su Ürünleri Kooperatifleri üyelerine ve balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda başlayan av sezonunda uyulması gereken kurallar katılımcılara aktarıldı.
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